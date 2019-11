Óbito/José Mário Branco

O funeral do músico José Mário Branco parte hoje à tarde da Voz do Operário, no bairro da Graça, para o cemitério do Alto de São João, em Lisboa.

As cerimónias fúnebres tiveram início na quarta-feira e são retomadas hoje, a partir das 11:00, disse à Lusa o agente do músico, Paulo Salgado. O funeral partirá às 17:30 para o cemitério do Alto de São João, onde o corpo será cremado.

Durante o velório, na quarta-feira, foi interpretada a música "A cantiga é uma arma", de forma espontânea e emotiva, por antigos membros do Grupo de Ação Cultural (GAC) - Vozes na Luta, fundado por José Mário Branco, na década de 1970. No salão decorado com cravos vermelhos, o coro estendeu-se às dezenas de pessoas presentes e terminou com um aplauso.