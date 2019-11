Actualidade

Cerca de 90 obras de 27 artistas portugueses, inspiradas no livro "Horto de Incêndio", do poeta Al Berto, vão estar expostas a partir de hoje no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa.

Intitulada "Orto di Incendio - 27 artistas a partir de Al Berto", a exposição de gravura artística, que é inaugurada hoje, às 19:00, e ficará patente até 02 de fevereiro de 2020, resulta de uma parceria com a Oficina de Gravura da MArt, em Roma, Itália.

Com curadoria de Ana Natividade, André Almeida e Sousa e Paulo Brighenti, esta exposição uniu 27 artistas em torno do livro "Horto de Incêndio" do poeta português Al Berto, recentemente traduzido para italiano por Federico Bertolazzi.