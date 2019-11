Actualidade

Cerca de 180 trabalhos em fotografia contemporânea vão ser apresentados em sete exposições internacionais que são hoje inauguradas, às 22:00, no âmbito do Parallel Review Lisboa, sob diversos temas, como o tempo e as alterações climáticas.

De acordo com a organização, as sete exposições, que vão ficar patentes até ao dia 14 de dezembro, em Alvalade, apresentam trabalhos de 16 artistas emergentes, produzidas durante o ano de 2019, acompanhadas por visitas guiadas, conversas e 'workshops'.

A iniciativa acontece no âmbito do segundo ciclo da Parallel - European Photo Based Platform - plataforma cofinanciada pelo programa Europa Criativa da União Europeia, e liderada pela associação cultural portuguesa Procur.arte.