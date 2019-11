Actualidade

A ex-chefe da diplomacia canadiana Chrystia Freeland foi na quarta-feira 'promovida' a vice-primeira-ministra, assumindo um papel "muito importante para a unidade do país", disse hoje à Lusa a politóloga Ana Cristina Marques.

"Chrystia Freeland terá um papel importante para concluir o Acordo de Livre Comércio da América do Norte e de trazer unidade e compreensão às províncias do Canadá", afirmou Ana Cristina Marques.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, apresentou na quarta-feira os seus novos 36 ministros, numa cerimónia que teve lugar no Rideau Hall, em Otava, apontando como prioridades "a unidade do país, as mudanças climáticas e uma melhor qualidade de vida para a classe média".