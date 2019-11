Actualidade

O papa visitou hoje o templo Wat Pho, em Banguecoque, para se encontrar com o patriarca supremo dos budistas tailandeses, tendo defendido que as religiões devem ser faróis de esperança e fraternidade.

No segundo encontro oficial da visita à Tailândia, Francisco entrou no templo budista construído em 1860 e saudou o patriarca Somdej Phra Maha Muneewng, de 92 anos, que conheceu por ocasião de uma deslocação ao Vaticano, num novo passo no diálogo com representantes desta confissão.

Tal como os monges budistas, o papa e toda a delegação descalçaram os sapatos para entrar no templo e, em seguida, na sala principal, decorada com grandes arranjos de rosas, onde foram proferidos os discursos.