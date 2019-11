Moçambique/Dívidas Ocultas

O suspeito Jean Boustani, acusado de pagar subornos a membros do Governo moçambicano, disse na quarta-feira em tribunal que a empresa em que trabalhava "alocou" 125 milhões de dólares para investir no país e "cimentar relações" para o futuro.

Jean Boustani, responsável de vendas da construtora naval Privinvest, rejeitou na quarta-feira as acusações de suborno a membros do Governo moçambicanos, dizendo que a empresa queria fazer lóbi junto dos decisores moçambicanos, com "bons investimentos" para o "grande futuro" do país.

A corrida às eleições presidenciais ou ao parlamento, uma empresa de extração de rubis, a criação da Autoridade Marítima de Moçambique ou um programa de tratamento de dados "offset" são apenas alguns dos exemplos de "negócios pessoais" em que a Privinvest queria financiar para moçambicanos "de relevo".