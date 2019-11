Moçambique/Dívidas ocultas

O principal arguido de um caso de corrupção, em julgamento nos Estados Unidos, afirmou na quarta-feira que o Presidente de Moçambique e um antigo ministro das Finanças do país receberam milhões de dólares para campanhas eleitorais

O negociador da empresa Privinvest, acusada de subornar governantes e políticos, Jean Boustani disse que a companhia pagou quatro milhões de dólares (3,6 milhões de euros) para o partido Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) para "apoiar a campanha presidencial" do Presidente Filipe Nyusi, em 2014.

Mas o arguido, que enfrenta acusações de fraude económica, fraude de valores mobiliários, suborno de membros do governo e branqueamento de capitais, declarou que nenhum pagamento foi "um suborno" relacionado com os projetos das empresas moçambicanas Ematum, MAM ou Proindicus que, entre 2013 e 2016, assumiram empréstimos internacionais à revelia do Governo de Moçambique e causaram uma "dívida oculta" de 2,2 mil milhões de dólares (dois mil milhões de euros).