Actualidade

O gestor do programa internacional de monitorização de minas terrestres (Landmine Monitor) assinalou hoje a redução de fundos internacionais para operações de desminagem em Angola, mostrando-se confiante que a recente visita do Príncipe Harry possa inverter este cenário.

"Esta semana falei com muitos jornalistas que pareciam ter-se esquecido que as minas terrestres continuam a ser um problema em muitas partes do mundo. Grandes eventos mediáticos como a ida do Príncipe Harry a Angola é exatamente o que o setor humanitário de desarmamento precisa", disse Morgan MacKenna.

O gestor do programa de monitorização da Campanha Internacional para Erradicação de Minas Terrestres (ICBL, na sigla em inglês), falava à agência Lusa, por telefone, a propósito do lançamento do Landmine Monitor 2019, mecanismo que anualmente avalia o progresso das operações de desminagem em todo o mundo.