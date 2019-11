Actualidade

A OCDE desceu ligeiramente a previsão de crescimento da economia mundial para 2,9% em 2020, mantendo a anterior previsão para o ritmo da expansão este ano, e alertou que a crise económica está a "entrincheirar-se".

No relatório com as previsões económicas mundiais divulgado hoje ('Economic Outlook'), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) antecipa que a economia mundial cresça 2,9% este ano, a mesma previsão constante nas Perspetivas Económicas Intercalares, divulgadas em setembro, e depois do crescimento de 3,5% registado em 2018.

Para 2020, a entidade desceu em uma décima, para 2,9%, a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global.