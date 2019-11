Actualidade

A OCDE melhorou hoje em uma décima a previsão de crescimento económico da zona euro este ano e no próximo, para 1,2% e 1,1%, respetivamente, e indica que "é adequada uma política monetária muito acomodatícia".

No relatório com as previsões económicas mundiais divulgado hoje ('Economic Outlook'), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro cresça 1,2% este ano e 1,1% em 2020, quando em setembro, nas perspetivas económicas intercalares, previa crescimentos de 1,1% e 1%, respetivamente.

"Prevê-se que o crescimento do PIB na zona euro permaneça moderado", indica a OCDE no documento hoje divulgado, onde acrescenta que "o aumento dos salários e as políticas macroeconómicas acomodatícias estão a suportar os gastos das famílias, mas a elevada incerteza, a fraca procura externa e a baixa confiança estão a penalizar os investimentos e as exportações".