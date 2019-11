Actualidade

A Bondalti, plataforma do Grupo José de Mello para o negócio da indústria química, está a investir 60 milhões de euros numa nova fábrica em Torrelavega, na Cantábria (norte de Espanha), anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a companhia adianta que a nova unidade fabril "vai posicionar a Bondalti como o principal produtor no segmento do cloro-álcalis na Península Ibérica", prevendo-se que esteja "a laborar em pleno durante os próximos meses".

"A nossa unidade em Torrelavega consolida a nossa estratégia de crescimento e é determinante para nos posicionar como uma companhia de verdadeiro alcance internacional. Com o arranque das operações, abre-se uma nova era para a Bondalti, uma época de novas oportunidades e de novas conquistas no mercado", afirma o presidente-executivo da Bondalti, João de Mello, citado no comunicado.