Macau/20 anos

O Festival de Luz em Macau arranca em dezembro com instalações luminosas, jogos interativos e espetáculos de 'vídeo mapping', um deles criado por uma equipa portuguesa, para celebrar o 20.º aniversário do território.

A quinta edição do festival, que decorre durante todo o mês de dezembro, tem como tema "À Descoberta da Luz" e vai realizar-se um pouco por toda a cidade, em 15 locais, afirmou hoje em conferência de imprensa a diretora dos Serviços de Turismo (DST), Maria Helena de Senna Fernandes.

Para além das instalações luminosas, que vão estar patentes em vários pontos da cidade até às 00:10 do dia 01 de janeiro de 2020, seis equipas de Portugal, Espanha, Japão, Shenzhen e ainda duas equipas locais, "vão realizar espetáculos de 'vídeo mapping', subordinados ao tema de celebração do 20.º aniversário da passagem da administração do território de Portugal para a China, nas famosas Ruínas de São Paulo e na Igreja de Seminário de São José, explicou a responsável.