Actualidade

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse hoje, em Viana do Castelo, que o Governo vai prorrogar e reforçar a Linha de Apoio à Qualificação da Oferta turística com orçamento adicional de 250 milhões de euros.

"Vamos reforçar a Linha de Apoio à Qualificação da Oferta [LAQO] para os próximos quatro anos, com mais 250 milhões de euros" para apoiar as empresas de turismo, disse, Pedro Siza Vieira, no 31.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que começa hoje em Viana do Castelo.

A Linha de Apoio à Qualificação da Oferta é uma linha de crédito sindicada entre o Turismo de Portugal e 12 instituições de crédito, que termina a sua vigência no final do ano.