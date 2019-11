Actualidade

O Parlamento Europeu deu por concluído o processo de audições aos comissários designados para a nova Comissão Europeia e decidiu votar o conjunto do colégio na próxima quarta-feira, em Estrasburgo, anunciou hoje o presidente da assembleia.

"Chegámos ao final do processo de audições, discussões e avaliações da Comissão, e ficou hoje decidido que na próxima semana, em Estrasburgo, terá lugar a votação do colégio. Se [o voto] for positivo, a Comissão pode começar o seu trabalho em 01 de dezembro", anunciou David Sassoli, no final da conferência de presidentes do Parlamento Europeia, hoje realizada em Bruxelas para preparar a sessão plenária da próxima semana.

Sassoli apontou que o Parlamento Europeu está "extremamente satisfeito com o processo" de avaliação aos comissários designados, que admitiu ter sido "difícil".