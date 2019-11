Actualidade

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse hoje que a deslocação da base aérea n.º 1 de Sintra para Beja vai acontecer na primavera, permitindo colmatar constrangimentos na gestão do espaço aéreo.

"A deslocação da base aérea número 1 de Sintra para Beja já na primavera do próximo ano vai libertar muitos constrangimentos na gestão do espaço aéreo na proximidade do aeroporto de Lisboa e permitir mais movimentos com menos constrangimentos do que aqueles que se verificam", disse Pedro Siza Vieira no 31.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que começou hoje em Viana do Castelo.

Destacando todo o contributo que o setor do turismo tem dado para o desenvolvimento da economia portuguesa, mas admitindo o constrangimento atual que é a limitação do aeroporto em Lisboa na captação de mais turistas para Portugal, o ministro lembrou ainda alguns dos investimentos que estão a decorrer no sentido de colmatar algumas destas dificuldades.