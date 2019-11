Actualidade

O Presidente da República, João Lourenço, inicia na sexta-feira uma visita de dois dias à província do Cuanza-Sul onde irá acontecer, no dia da chegada, a primeira reunião do Conselho de Governação Local.

Segundo uma nota da Casa Civil do Presidente, João Lourenço vai também "constatar o andamento de algumas obras sociais, além de ouvir figuras representativas da sociedade civil, num encontro do Conselho de Auscultação e Concertação Social", na cidade do Sumbe, capital daquela província.

O Conselho de Governação Local é um órgão auxiliar do Presidente da República destinado a apoiar a formulação de políticas e acompanhar a execução da governação da administração do Estado a nível local.