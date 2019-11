Guiné-Bissau/Eleições

A representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, Rosine Sori-Coulibaly, avisou hoje que a comunidade internacional está atenta à situação no país e manifestou esperança que as presidenciais de domingo possam "acabar com o ciclo de instabilidade".

Em entrevista à agência Lusa em Bissau, a representante especial do secretário-geral da ONU, António Guterres, e responsável pela Missão Integrada das Nações Unidas para a Consolidação da Paz e Segurança na Guiné-Bissau (Uniogbis) considerou que "o país caminha na boa direção", mas advertiu que "se houver uma crise mais grave, a comunidade internacional tem de estar lá".

Segundo a representante, oriunda do Burkina Faso, a comunidade internacional deve "lembrar que são necessárias regras e princípios" que devem ser cumpridos.