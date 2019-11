5G

A NOS e a Vodafone defenderam hoje que o regulador Anacom deveria tirar o espectro da Dense Air, uma faixa importante para o 5G, enquanto a Altice considerou que está a ser criada uma "artificial escassez" de espectro.

A grande questão será "haverá espectro necessário para o 5G [quinta geração móvel]", questionou a diretora jurídica e de regulação da Vodafone Portugal, Helena Féria, que falava no painel sobre regulação do 29.º congresso das Comunicações (APDC), que hoje termina em Lisboa.

A responsável referia-se ao facto da Dense Air ter uma licença de espectro que é importante para o desenvolvimento do 5G, bem como também a reserva de espectro para novos entrantes, de acordo com o que está previsto no projeto de decisão da Autoridade Nacional de Comunicação (Anacom), cuja consulta pública está a terminar.