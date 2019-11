Actualidade

A líder parlamentar do PS afirmou hoje que as reivindicações das associações representativas das forças de segurança estão a ser analisadas pelo Governo e defendeu que nos últimos quatro anos houve mais investimento e descongelamento de carreiras.

Estas posições foram transmitidas por Ana Catarina Mendes no final da reunião da bancada socialista, na Assembleia da República, num comentário à manifestação de hoje de elementos da PSP e da GNR, em Lisboa, para pressionarem o novo Governo a cumprir as reivindicações destes profissionais.

Perante os jornalistas, a presidente do Grupo Parlamentar do PS disse não acreditar em cenários de violência nesta manifestação conjunta organizada pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) - ação de protesto que se à Assembleia da República, com concentração marcada para as 16:00.