Açores/Mau Tempo

O Conselho de Ministros aprovou hoje um decreto-lei que estabelece "medidas excecionais de contratação pública por ajuste direto" a propósito dos danos provocados pela passagem, no começo de outubro, do furacão "Lorenzo" nos Açores.

As medidas em causa, precisa o comunicado do Conselho de Ministros, "aplicam-se aos procedimentos destinados à formação de contratos de empreitada de obras públicas, de locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços relacionados com os danos causados pelo furacão".

Além deste decreto-lei, o Governo aprovou hoje também uma transferência de até 20 milhões de euros para o Orçamento da Região Autónoma dos Açores.