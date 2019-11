Actualidade

O português José Mourinho admitiu hoje que o título de campeão inglês de futebol está fora de alcance esta temporada, mas acredita que o Tottenham pode ganhar na próxima época, numa conferência na qual se disse "humilde" e ambicioso.

O técnico luso, que estava sem clube desde que deixou o Manchester United, em dezembro do ano passado, substituiu o argentino Mauricio Pochettino, que deixa o finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões num modesto 14.º lugar da liga inglesa, com apenas três vitórias em 12 jornadas e a 20 pontos de distância do líder Liverpool.

"Não podemos ganhar a Premier League este ano. Podemos, não estou a dizer que vamos, mas podemos ganhar na próxima época", afirmou, perante uma sala repleta de jornalistas internacionais no campo de treinos em Enfield, no norte da cidade de Londres.