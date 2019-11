Actualidade

A maior exposição de sempre dedicada ao pintor português do século XV Álvaro Pires de Évora que, com 85 obras, aborda o seu trabalho enquadrado na época, é inaugurada em 28 de novembro, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

A exposição intitula-se "Alvaro Pirez d'Évora. Um Pintor Português em Itália nas Vésperas do Renascimento", e, segundo o sítio 'online' da Direção-geral do Património Cultural (DGPC), irá ficar patente até 15 de março de 2020.

Álvaro Pires é o mais antigo pintor nascido em Portugal, documentado na região da Toscana, em Itália, onde trabalhou entre 1410 e 1434.