Actualidade

O ministro do Ambiente e da Ação Climática garantiu hoje que está a avaliar "muito a sério" a construção de uma barragem no rio Ocreza, cujo objetivo principal é poder regularizar o caudal do rio Tejo.

"Vamos avaliar muito a sério a construção desta barragem [no rio Ocreza]. O Tejo tem hoje menos 23 a 25% do caudal que tinha quando foi assinada a Convenção de Albufeira. E aquilo que sentimos hoje é que o cumprimento da Convenção de Albufeira não basta", afirmou João Pedro Matos Fernandes.

O governante, que falava à margem da apresentação do 6.º Inventário Florestal Nacional, cuja cerimónia decorreu em Castelo Branco, explicou que é necessário ter um meio extra para poder regularizar o caudal do rio Tejo, de forma a garantir que os ecossistemas não são afetados quando o caudal de Espanha, mesmo cumprindo a Convenção de Albufeira, seja baixo para as exigências e expectativas nacionais.