Sporting

O militar da GNR João Oliveira admitiu hoje, em tribunal, que a posse da droga apreendida durante as buscas na sede da Juventude Leonina foi atribuída à claque e não a uma pessoa em especial.

"A droga foi apreendida à 'Juve Leo'", afirmou João Oliveira, um dos responsáveis pelas duas buscas à sede da claque, junto ao estádio de Alvalade, na terceira sessão do julgamento da invasão à academia do Sporting, que decorre no tribunal de Monsanto, em Lisboa, e que prossegue na segunda-feira.

Segundo João Oliveira, quando foram apreendidas 15 gramas de cocaína num frasco com arroz, Jojó, a pessoa que tomava conta do espaço da 'casinha' e Nuno Mendes 'Mustafá', um dos líderes da claque 'Juve Leo' "discutiam sobre de quem era a droga".