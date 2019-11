Actualidade

O artista português Manuel Cargaleiro vai receber esta segunda-feira, em Paris, a medalha de Mérito Cultural de Portugal e a Medalha Grand Vermeil, a mais alta condecoração da capital francesa, com a presença do primeiro-ministro português, António Costa.

A homenagem a Manuel Cargaleiro, na segunda-feira de manhã, começa na estação do metro de Champs Elysées-Clémenceau, de acordo com a empresa de transporte de Paris. Esta estação foi originalmente concebida e totalmente decorada pelo artista português, em 1995, incluindo o painel em azulejo "Paris-Lisbonne", e foi recentemente ampliada, recebendo novas obras do mestre.

Esta inauguração, que dá a conhecer o novo acesso da estação ao prestigiado Grand Palais, vai contar com a presença do primeiro-ministro e da ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca, adiantou à Lusa a assessoria de António Costa.