5G

O presidente executivo da NOS, Miguel Almeida, defendeu hoje que "o país não pode ficar refém de uma entidade", criticando o regulador pelos atrasos na implementação do 5G em Portugal.

Apontando o dedo à Anacom, Miguel Almeida afirmou estar preocupado com a possibilidade de serem "tomadas decisões justificadas com pressupostos errados, construídos a partir de uma narrativa ficcionada".

Esclarecendo o que para ele é uma ficção, o responsável da NOS defendeu que a Anacom está a tentar condicionar a decisão do futuro leilão de espectro 5G, utilizando dados do Eurostat (gabinete de estatísticas da União Europeia) para mostrar, num relatório "com 470 páginas", que os preços das telecomunicações em Portugal estão mais altos.