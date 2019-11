Actualidade

O secretário de Estado da Internacionalização de Portugal disse hoje que foram dados "passos importantes" na regularização das dividas de Angola a empresas portuguesas, admitindo que o processo inicial relativo a 23 entidades esteja concluído no início de 2020.

Este foi um dos temas abordados no encontro que Eurico Brilhante Dias manteve hoje com a ministra angolana das Finanças, Vera Daves, no âmbito de uma visita de três dias a Angola.

"Sabemos das dificuldades da economia angolana (...) , mas a verdade é que temos dado passos importantes e há um reforço da preocupação com as pequenas e médias empresas", afirmou à saída do encontro, que decorreu no ministério das Finanças em Luanda.