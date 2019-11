Actualidade

Mais de 20 mil trabalhadores precários da administração pública foram abrangidos até agora por concursos para integração nos quadros do Estado ao abrigo do programa de regularização extraordinária, anunciou hoje o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), e incluindo a Administração Local, foram até à data lançados concursos para a integração de 20.126 trabalhadores", avança a tutela em comunicado.

Na administração central foram abertos concursos para 10.130 postos de trabalho, enquanto na administração local foram abrangidos 9.996 trabalhadores.