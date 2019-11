Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 21 nov 2019 (Lusa) - Mais de 20 mil trabalhadores precários da administração pública foram abrangidos até agora por concursos para integração nos quadros do Estado ao abrigo do programa de regularização extraordinária, anunciou hoje o Governo.

"Ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), e incluindo a Administração Local, foram até à data lançados concursos para a integração de 20.126 trabalhadores", lê-se em comunicado conjunto do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Ministério das Finanças.

Na administração central foram abertos concursos para 10.130 postos de trabalho, enquanto na administração local foram abrangidos 9.996 trabalhadores.