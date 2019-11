Actualidade

O médio brasileiro Gabriel renovou contrato por mais uma época com o Benfica, até 2024, anunciou hoje o clube campeão nacional de futebol no seu site oficial na internet.

"Estou muito feliz com esta renovação por mais um ano, é uma forma de reconhecimento do meu trabalho no clube", afirmou o jogador, em declarações à BTV, após ter assinado o novo vínculo.

Gabriel, de 26 anos, está na segunda temporada ao serviço dos 'encarnados', depois de ter sido contratado aos espanhóis do Leganés em 2018, por cerca de oito milhões de euros, e tornou-se numa das peças imprescindíveis do 'onze' benfiquista.