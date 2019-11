Actualidade

O judoca luso-georgiano Anri Egutidze, que recentemente se desvinculou do Sporting, após quase uma década no emblema de Alvalade, assinou contrato com o Benfica, anunciou hoje o clube 'encarnado' no seu site oficial na internet.

"Já conhecia o judo do Benfica, um clube que eu sei que já há muito tempo investe na modalidade. Estou a gostar muito do trabalho do treinador. Sinto-me tranquilo, confortável e desde o primeiro dia que me receberam como se pertencesse aqui há muito tempo", afirmou Egutidze, em declarações à BTV.

O judoca, de 23 anos, nascido na Geórgia, mas naturalizado português, assumiu a ambição de "ganhar várias medalhas, ir ao Europeu, ao Mundial e aos Jogos Olímpicos", além de querer ajudar o Benfica a "lutar pelo campeonato nacional de equipas" do próximo ano.