Actualidade

O surfista português Frederico 'Kikas' Morais qualificou-se hoje para a ronda quatro do Hawaian Pro, prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf, depois de ter vencido a 13.ª bateria da terceira ronda.

'Kikas' garantiu uma pontuação de 15,20 pontos nas suas duas melhores ondas (8,10 e 7,10), fechando o 'heat' à frente de Michel Bourez (13,57), do Taiti, atleta do circuito principal (CT) que também se apurou para a próxima fase, enquanto o norte-americano Ian Crane (10,33) e o havaiano Finn McGill (9,43) ficaram pelo caminho.

O surfista do Guincho, que já correu o CT em 2017 e 2018, procura a requalificação para a elite mundial do surf em 2020, estando atualmente na sexta posição do 'ranking' do circuito de qualificação, e uma boa prestação neste campeonato de 10.000 pontos que decorre na praia de Haleiwa, no Havai, pode confirmar o seu regresso ao circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa).