Óbito/José Mário Branco

O corpo do músico José Mário Branco foi hoje cremado no cemitério do Alto de São João, em Lisboa, depois de uma cerimónia marcada por muitas palmas, música e emoção.

José Mário Branco morreu na noite de segunda para terça-feira e o corpo esteve até à tarde de hoje na Voz do Operário, de onde o cortejo fúnebre saiu ao fim da tarde, para um trajeto até ao cemitério, a pé, feito de silêncio.

Centenas de pessoas estiveram na Voz do Operário, algumas delas figuras conhecidas, maioritariamente ligadas à esquerda, como os líderes do PCP e do Bloco de Esquerda, respectivamente Jerónimo de Sousa e Catarina Martins. Presente também o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva.