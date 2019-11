Actualidade

O técnico português Jorge Jesus, que treina atualmente o clube 'carioca' Flamengo, será condecorado na próxima segunda-feira com o título de cidadão honorário da cidade brasileira do Rio de Janeiro, foi hoje anunciado.

A distinção a ser entregue pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi anunciada num cartaz a que o jornal Globo teve acesso, e indica que a iniciativa partiu do ex-atleta do Flamengo e atual vereador daquela cidade brasileira, Felipe Michel.

Jesus será homenageado numa cerimónia no plenário da Câmara na próxima segunda-feira, pelas 10:00 (13:00 em Lisboa), no Centro do Rio de Janeiro.