Venezuela

O número de migrantes e refugiados venezuelanos poderá atingir os dez milhões até 2023, superando a população deslocada da Síria, de acordo com previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgadas hoje em Caracas.

"Com base nas tendências atuais (...) as nossas projeções indicam que o número total de migrantes [venezuelanos] poderá chegar aos dez milhões em 2023. Se essas projeções se concretizarem, a migração em massa da Venezuela superaria as crises de refugiados anteriores, como a da Síria, na década de 2010, ou a do Afeganistão, na década de 1980", refere o FMI.

Segundo o FMI, "desde o início da crise, houve uma grave deterioração das condições de vida dos 31 milhões de venezuelanos" que residiam no país, onde "a taxa de pobreza extrema passou de 10% em 2014 para 85% em 2018, e a população sofre com a escassez aguda de alimentos e medicamentos".