Actualidade

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) lançou o livro sobre o poeta português "Camilo Pessanha: Novas Interrogações (150 anos do nascimento)", informou hoje a instituição em comunicado.

O lançamento do livro decorreu no âmbito das comemorações do 20.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e Portugal e do 70.º aniversário da fundação da República Popular da China.

"Camilo Pessanha é considerado um promotor do intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente e um dos seus testemunhos mais significativos, assim atravessando as fronteiras nacionais", justificou o IPM na mesma nota.