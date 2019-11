Actualidade

As estatísticas chinesas reviram hoje os cálculos do seu PIB [Produto Interno Bruto] nominal, em 2018, para 91,93 biliões de yuan (11,83 biliões de euros), mais 2,1% do que o valor declarado anteriormente.

A diferença entre o número publicado em janeiro passado e a revisão hoje anunciada é de 1,9 bilião de yuan (244.086 milhões de euros), detalha o Gabinete Nacional de Estatísticas chinês, em comunicado.

Esta revisão corresponde a uma "verificação final" do PIB chinês, realizada após o censo económico nacional de 2018, o quarto exercício deste tipo no país, após ter sido realizado também nos anos 2004, 2008 e 2013.