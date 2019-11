Actualidade

O álbum "Thanks for the Dance", de novas canções do músico Leonard Cohen, vai ser lançado hoje a nível mundial, três anos depois da morte do artista canadiano.

Com nove faixas, o disco resulta do trabalho feito pelo filho - e produtor - Adam Cohen, que, após a morte do pai, se "retirou para uma garagem convertida no seu quintal, ao fundo da rua onde vivia o seu pai, para voltar a trabalhar [com ele] e estar na companhia da sua voz".

"Da sua colaboração anterior em 'You Want It Darker', existiam alguns esboços musicais, por vezes, pouco mais do que a parte vocal. Leonard pediu ao filho que concluísse essas letras", pode ler-se no comunicado de setembro da Sony Music Portugal, que replicava o divulgado no 'site' oficial de Cohen.