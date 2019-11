Actualidade

As autoridades chinesas informaram hoje que já iniciaram pesquisas para o desenvolvimento de redes sem fio de sexta geração, apenas algumas semanas depois de as três principais operadoras de telecomunicações do país terem lançado serviços comerciais 5G.

Citados pela agência noticiosa oficial Xinhua, funcionários do ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e do ministério da Ciência e Tecnologia confirmaram que o Governo chinês iniciou recentemente o desenvolvimento de redes 6G.

As duas grandes operadoras estatais do país, a China Unicom e a China Telecom, revelaram ainda à Xinhua que iniciaram a pesquisa sobre frequências eletromagnéticas extremamente altas, críticas para o desenvolvimento do 6G.