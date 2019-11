Actualidade

As 10 equipas de apoio psicossocial selecionadas no âmbito do Programa Humaniza, da Fundação "La Caixa", apoiaram no primeiro ano de funcionamento mais de 8.300 pessoas com doenças avançadas e seus familiares, num total superior a 16.000 consultas.

Num investimento superior a um milhão de euros no primeiro ano de funcionamento, este projeto é apenas uma das vertentes do Programa Humaniza, criado a pensar nas pessoas com doenças avançadas ou em fim de vida, num país onde a cobertura dos cuidados paliativos continua a ser insuficiente.

"Estas equipas, selecionadas em concurso público e que começaram a funcionar em outubro de 2018, seguiram no total 3.745 novos doentes, com um número total de 8.921 consultas, e 4.556 novos familiares, com um total de 7.535 consultas, entre as quais as de apoio ao luto", disse à agência Lusa Bárbara Gomes, do Programa Humaniza, cujos resultados serão apresentados hoje no II Congresso dos Cuidados Continuados e Paliativos, em Lisboa.