A Polícia de Macau garantiu hoje que vai pedir um parecer ao Gabinete para a Proteção de Dados Pessoas para testar o sistema de reconhecimento facial automático que arranca em 2020, apesar deste não ser necessário.

Atualmente, a polícia já recorre a câmaras "para a recolha de indícios tendentes à resolução de casos", contudo o procedimento de consulta e tratamento das imagens é feito de forma manual, explicaram em comunicado os Serviços de Polícia Unitários.

Segundo o comunicado, os dados que as autoridades recolhem, através das câmaras espalhadas um pouco por toda a cidade, são armazenadas, no prazo máximo de 60 dias, num sistema chamado 'Olhos no Céu'.