Actualidade

O Presidente da República timorense disse hoje estar a acompanhar "com preocupação" o debate sobre o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, considerando que o assunto tem que ser debatido a fundo no Parlamento.

"Estou a acompanhar com preocupação, realmente. Mesmo as bancadas do Governo têm tomado posições não favoráveis ao teto e à estrutura do Orçamento", disse Francisco Guterres Lu-Olo em declarações à Lusa.

"Estou a acompanhar, mas cabe ao Parlamento Nacional discutir a fundo. Foi também essa a mensagem que dirigi ao senhor presidente do Parlamento Nacional para deixar os deputados debater profundamente esta questão", disse.