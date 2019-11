Actualidade

O documentário "Sério Fernandes - O Mestre da Escola do Porto", realizado pelo antigo aluno Rui Garrido, estreia-se no sábado, no Porto/Post/Doc, e procura mostrar o realizador "como é hoje e como chegou a esse momento".

Dirigido por Rui Garrido, o filme faz parte da secção "Cinema Falado" e pode ser visto pelas 22:00, no Cinema Passos Manuel, retratando as motivações e decisões de uma figura conhecida como "o mestre da escola do Porto", e realizador de "Chico Fininho" (1982), entre muitos outros.

Rui Garrido foi aluno de José Eugénio Sério Fernandes na Escola Superior Artística do Porto (ESAP), um "processo atribulado" em que surgiu a ideia de fazer o documentário, não tanto pelo interesse biográfico mas antes sobre "como as coisas que ele fez influenciam a vida dele neste momento, e como os filmes que foi fazendo são um espelho do que acredita e como decidiu viver", diz à Lusa.