Actualidade

O português Frederico Morais qualificou-se na quinta-feira para os quartos de final do Hawaiian Pro e praticamente assegurou o regresso ao circuito mundial de surf, depois de um ano ausente.

'Kikas', de 27 anos, iniciou a antepenúltima prova do ano do circuito de qualificação no sexto lugar do 'ranking', com 17.450 pontos, e com a chegada a esta fase da prova havaiana conquistou pelo menos 4.000.

No próximo ano, estarão no circuito mundial os surfistas que terminarem a temporada entre os dez primeiros do 'ranking' de qualificação.