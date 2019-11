Actualidade

Organizações de direitos humanos e boa governação pediram, em carta divulgada hoje, o adiamento da votação, prevista para dezembro, de um empréstimo de 280 milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional (FMI) à Guiné Equatorial.

Oito organizações de direitos humanos e oito peritos internacionais fizeram este pedido ao Conselho Executivo do FMI por considerarem que o programa e as condições previstas para o empréstimo "são insuficientes para abordar as profundamente enraizadas violações dos direitos humanos, corrupção e impunidade na Guiné Equatorial".

As organizações signatárias da carta são o Centro Centro de Estudos e Iniciativas de Desenvolvimento na Guiné Equatorial(CEIDGE, na sigla em inglês), a EG Justice, a Human Rights Watch, o Natural Resource Governance Institute, a Global Witness, a Amnistia Internacional, a Publish What You Pay e a Oxfam, a que se juntaram os oito membros que representam a sociedade civil no conselho da Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).