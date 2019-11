Actualidade

A ministra da Justiça e do Trabalho de Cabo Verde, Janine Lélis, agradeceu hoje a "solidariedade" do Governo português no caso do bebé, filho de uma cidadã cabo-verdiana, encontrado num caixote do lixo, em Lisboa, no início do mês.

Em declarações à agência Lusa, na cidade de Santa Maria, ilha cabo-verdiana do Sal, à margem da reunião dos ministros da Justiça da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a governante sublinhou que o processo judicial é da competência das autoridades de Lisboa.

"É de ressaltar toda a solidariedade que o Governo português tem apresentado nesta questão e também tomar sempre em consideração que situações de fragilidade são sempre lamentáveis", disse ainda a governante.