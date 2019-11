Actualidade

O Benfica perdeu hoje por 4-2 com os espanhóis do Murcia, para o grupo C da ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, a decorrer em Almaty, no Cazaquistão, e ficou afastado da 'final four' da prova.

O campeão nacional, que na quinta-feira tinha perdido por 5-1 com os italianos do Pesaro Calcio, marcou primeiro pelo brasileiro Chaguinha, aos sete minutos, a passe de Fernandinho, mas em pouco mais de dois minutos sofreu três golos.

O brasileiro Felipe Valério empatou aos 10 minutos, assistido por Dario Gil, o seu compatriota Felipe Paradynski colocou o Murcia em vantagem aos 11, a passe de Matteus, e Pot Pacheco aumentou a vantagem aos 12, de livre.