Actualidade

O Sporting deu hoje mais um passo na defesa do título europeu de futsal, ao impor-se por 5-2 aos cazaques do Ayat, na segunda jornada do Grupo B da Ronda de Elite da Liga dos Campeões.

O Ayat necessitou de apenas 28 segundos para inaugurar o marcador, por intermédio de Lopatyuk, mas a equipa lisboeta deu a volta ao resultado no curto espaço de dois minutos, com golos dos italianos Cavinato, aos sete, e do Alex Merlim, aos nove.

O Sporting, que demonstrou clara superioridade sobre a equipa cazaque, aumentou a vantagem a 13 segundos do intervalo, por intermédio do brasileiro Alex, e iniciou a segunda parte a marcar o quarto golo, aos 23 minutos, através de Cardinal.