Actualidade

Dois envolvidos na falsificação do contrato de compra e venda do carro que o cantor Angélico Vieira conduzia aquando do seu despiste fatal vão entregar cinco mil euros, cada, a uma instituição para evitarem a prisão por dois anos.

A decisão visando o dono de um stand da Póvoa de Varzim e a sua ex-mulher foi tomada hoje por um coletivo de juízes de Matosinhos, que considerou provado que ambos praticaram crimes agravados de falsificação de documentos.

O coletivo de juízes validou a tese do Ministério Público (MP) e da mãe do cantor, segundo a qual o responsável do stand e a ex-mulher forjaram o contrato de compra e venda do carro 'à posteriori', querendo com isso "afastar qualquer responsabilidade que pudesse recair sobre a sociedade [comercial detida por ambos] pelo empréstimo do veículo sem seguro".