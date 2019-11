Guiné-Bissau/Eleições

O presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, José Pedro Sambú, disse hoje que estão reunidas as condições para que a votação para as presidenciais, este domingo, decorra com "tranquilidade" e sem "sobressaltos".

"Quero, através desta mensagem, tranquilizar-vos de que estão reunidas todas as condições logísticas, humanas e técnicas tanto a nível das comissões regionais de eleições, como na diáspora, para que as eleições possam decorrer num clima de tranquilidade e sem qualquer sobressalto que se possa caracterizar de relevante", afirmou José Pedro Sambú, numa mensagem lida na seda da CNE, em Bissau.

Na mensagem, o presidente da CNE esclarece também que estão inscritos para votar 761.676 eleitores.